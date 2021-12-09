Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma gününden itibaren etkili olacak fırtına konusunda uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde fırtınanın etkili olacak.

METEOROLOJİ'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Rüzgarın cuma gününden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat), yer yer tam fırtına (90-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı olunması istendi.

AFAD'DAN UYARI GELDİ

Meteoroloji'nin duyurusunun ardından AFAD'dan da uyarı geldi.

Vatandaşların, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile trafikte aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.