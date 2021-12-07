Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu'ya uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde beklenen yağışla ilgili uyarıda bulundu.

Yağışların, sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Açıklamada, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.