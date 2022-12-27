VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin kararı imzaladı: Tavan fiyat uygulayana petrol yok
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar uyarısı
Çin'de yurt dışı seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla bilet aramaları tavan yaptı
Bayramov: Barış görüşmelerinde çok kısıtlı gelişme elde edildi
Taha Akgül yılın serbest stil güreşçisi seçildi
Başkan Erdoğan, Politika Kurulu Başkanvekilleri ile bir araya geldi!
27 Aralık 2022 Salı 19:22:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 19:22:00

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yarın beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, perşembe sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlük doğu Karadeniz
Serenay'la yakınlık Didem'den ayırdı

Serenay'la yakınlık Didem'den ayırdı
Yılbaşı pozu

Yılbaşı pozu
Minikleri sevindirdi

Minikleri sevindirdi
3 bin kişilik koro

3 bin kişilik koro
Enerjik Sertab

Enerjik Sertab
Kızıyla eğlendi

Kızıyla eğlendi
Anne acısı

Anne acısı
Müzik ortak bir dil

Müzik ortak bir dil
2023'e Paris'te 'merhaba'

2023'e Paris'te 'merhaba'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX