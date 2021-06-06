Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Haziran hava durumu raporunda, sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

BU İLLERDE OTURANLAR DİKKAT

Meteoroloji'den yapılan kuvvetli rüzgar uyarısında, özellikle Doğu Anadolu'daki illerin etki altında olacağı kaydedildi. Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda duyuru yayımlandı.

6 HAZİRAN HAVA DURUMU

İSTANBUL 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 32°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 33°C

Az bulutlu ve açık