Meteoroloji'den Doğu Anadolu'ya kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji son dakika hava durumu açıklamasında vatandaşların kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması istendi. Özellikle Doğu Anadolu'da etkili olması beklenen rüzgara rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Haziran hava durumu raporunda, sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
BU İLLERDE OTURANLAR DİKKAT
Meteoroloji'den yapılan kuvvetli rüzgar uyarısında, özellikle Doğu Anadolu'daki illerin etki altında olacağı kaydedildi. Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda duyuru yayımlandı.
6 HAZİRAN HAVA DURUMU
İSTANBUL 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 32°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 33°C
Az bulutlu ve açık