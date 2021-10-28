Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un kuzey ve doğu, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Adana'nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Öte yandan Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

28 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU

İSTANBUL 16°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANKARA 17°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 26°C

Az bulutlu

TRABZON 17°C

Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

GAZİANTEP 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı