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22 Haziran 2021 Salı 23:05:00 - Güncelleme:22 Haziran 2021 Salı 23:07:00

Meteoroloji'den bazı illerimiz için gök gürültülü sağanak uyarısı

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Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu ve Batı Karadeniz ile Hatay ve Çorum'da gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Antalya, Hatay, Çorum, Tokat, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Etiketler : Meteoroloji Marmara hava durumu
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