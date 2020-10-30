Açıklamalar peş peşe geliyor! Sarı kod verildi

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30 Ekim 2020 Cuma 08:46:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 08:47:00

Meteorolojiden 9 il için sarı kod verildi

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Meteoroloji yurdun batı kesimlerinde şiddetli yağışlar beklendiğini belirtti. 11.00'de başlaması beklenen kuvvetli yağışların gece saat 12.00'ye kadar etkili olacağı tahmin edilirken, Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara hem meteoroloji ve AFAD uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; yurdun batı kesimlerinde şiddetli yağışlar bekleniyor.

Yağışların, İstanbul, Marmara’nın doğusu; Bursa, Yalova ,Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Batı Karadeniz; Düzce, Zonguldak, Bartın kıyılarında oldukça kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

'30.10.2020 Cuma günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Marmara’nın doğusu (Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik) ile zamanla Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde (Düzce, Zonguldak, Bartın) kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul’un Anadolu Yakasının kuzey kesimleri ile Kocaeli’nin Kandıra, Sakarya’nın Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'

SARI KODLU UYARI

30.10.2020 Cuma günü Batı Akdeniz’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya’nın Aksu, Serik, Manavgat ve İbradı İlçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), bu ilçelerin iç kesimleri ile Isparta çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51–75 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BİR UYARI DA AFAD'DAN!

AFAD'tan yapılan uyarıda ise şu ifadeler kullanıldı:

''İstanbul, Marmara'nın Doğusu (Bursa,Yalova,Kocaeli,Sakarya,Bilecik) ve Batı Karadeniz (Düzce,Zonguldak,Bartın) kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun''

Etiketler : sağanak yağmur metreoroloji sarı kod
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