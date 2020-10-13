AFAD'dan Marmara ve Ege Bölgesi için fırtına uyarısı

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13 Ekim 2020 Salı 13:26:00 - Güncelleme:13 Ekim 2020 Salı 13:26:00

Meteoroloji'den 8 ile uyarı üstüne uyarı! İstanbul dahil çok sayıda ili vuracak

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Marmara ve Ege Bölgesi'nde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar olumsuzluklar oluşabilir. Sıcaklıkların yağışla birlikte azalması bekleniyor. AFAD sosyal medya hesabından beklenen olumsuzluk hava şartlarına karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu paylaşarak uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) Salı günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın saat 09.00-21.00 saatleri arasında Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirildi.

Açıklamada, "Marmara'nın batısında (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) yer yer hamleli kısa süreli fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor." denildi.

Ayrıca, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

VALİKLİK UYARDI: KUVVETLİ GELİYOR

İstanbul Valiliği sosyal medyadan paylaşımda "İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; yarın (13 Ekim) sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerini kullandı.

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