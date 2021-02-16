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16 Şubat 2021 Salı 00:41:00 - Güncelleme:16 Şubat 2021 Salı 00:41:00

Meteoroloji'den 7 ile flaş uyarı! Hava sıcaklıkları 8-15 derece birden azalacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısına göre 7 ilde sıcaklıkların 8 ile 15 derece azalacağı belirtildi. Uyarıda vatandaşlardan buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi istendi.

Doğu Anadolu'daki 7 ilde hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren 8 ila 15 derece azalacağı bildirildi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklıklarında 17 Şubat Çarşamba ve 18 Şubat Perşembe günü azalma bekleniyor.

Bölge illerinden Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da söz konusu günlerde sıcaklıkların 8 ile 15 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Etiketler : Doğu Anadolu hava sıcaklıkları Meteoroloji
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