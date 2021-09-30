VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rekabet Kurumu'ndan Trendyol'a 'Haksız rekabet'ten tedbir kararı
Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı!
KKTC Dışişleri: ABD'nin Rum kesimine askeri malzeme satmaya devam kararı kabul edilemez
Ece Yüksel kimdir, kaç yaşında? Ece Yüksel aslen nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Bakan Kurum: Net sıfır emisyon hedefimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz
Çalışanlara aşı zorunluluğu ABD halkını böldü
MGK bildirisinde 'Suriye' vurgusu
Öksürük şikayetiyle hastaneye gitti, akciğerinden çekirdek çıktı
Devlet tiyatroları yarın açılıyor
İki ülke arasında anlaşma sağlandı
Komşu uranyum atağına geçti: Nükleer silah hazırlığı olabilir
Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin dikkat çeken yorum
Eren operasyonlarıyla terör örgütüne büyük darbe
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gramaj oyununa 115 bin TL ceza
Türkiye'den dev hamle!
Yeni dönem için düğmeye basıldı!
Yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Gündemi sarsacak bomba iddia!
Fransa'da kıyıma devam ediliyor! 89 caminin 3'te 1'i kapatıldı
Yapmak zor, sömürü kolay!
Alman Meclisi başkanlığına sürpriz Türk isim
Heniyye isyan etti: Hiçbir siyasi çözümü kabul etmiyorlar
Kafkaslar'da İran gerilimi!
30 Eylül 2021 Perşembe 20:27:00 - Güncelleme:30 Eylül 2021 Perşembe 20:28:00

Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı!

Kaynak: DHA

ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; Doğu ve Batı Karadeniz için sel uyarısı yapıldı. Ayrıca sağanak yağışın bu akşam saat 22.00 ile yarın sabah 06.00'a kadar etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; Doğu ve Batı Karadeniz için sel uyarısı yapıldı. Ayrıca sağanak yağışın bu akşam saat 22.00 ile yarın sabah 06.00'a kadar etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden Doğu Karadeniz'e ilişkin sağanak yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak cuma günü sabah saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Ayrıca sağanak yağışın bu akşam saat 22.00 ile yarın sabah 06.00'a kadar etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.

BATI KARADENİZ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Batı Karadeniz'in bazı bölümleri için de uyarı yapıldığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri ile Samsun'un batı ilçelerinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte" ifadesine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce ayrıca, 30 Eylül-6 Ekim haftalık hava durumu raporunda ise hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

6 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Öte yandan, MeteoUyarı sisteminde ise Kastamonu, Sinop, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin için sarı kodlu uyarı verildi.

Etiketler : Meteoroloji yağmur sağanak yağış
Pazardan giyiniyor

Pazardan giyiniyor
Sitare'yle her şeye var

Sitare'yle her şeye var
Diyet yapmayı sevmiyorum

Diyet yapmayı sevmiyorum
1 milyon 450 bin liralık hediye

1 milyon 450 bin liralık hediye
Karavanla kaçamak

Karavanla kaçamak
Sete döndü

Sete döndü
Paris'te romantizm

Paris'te romantizm
2.sezona yeni hikaye

2.sezona yeni hikaye
Çiftin ayrılığı kısa sürdü

Çiftin ayrılığı kısa sürdü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER