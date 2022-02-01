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01 Şubat 2022 Salı 22:57:00 - Güncelleme:01 Şubat 2022 Salı 22:58:00

Meteoroloji'den 56 kente uyarı: Kuvvetli geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı. 50 kente sarı, 6 kente turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre, yarın 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Turuncu kod verilen iller Çanakkale, Muğla, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize olurken sarı kodlu uyarı verilen iller arasında İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Erzurum, Van gibi iller yer alıyor. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Meteoroloji; Çanakkale, Muğla, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'ye turuncu kodlu uyarı yaptı. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar görülecek.

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Meteoroloji; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya, Karaman, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Van, Bitlis, Siirt ve Şırnak'a sarı kodlu uyarı yaptı. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetle esen rüzgar görülecek.

HAVA SICAKLIĞI

Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeyinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR DURUMU

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Turuncu, havayla ilgili tehlikeli durumlarda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

Etiketler : Turuncu Karadeniz kıyıları Meteoroloji
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