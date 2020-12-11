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11 Aralık 2020 Cuma 10:38:00 - Güncelleme:11 Aralık 2020 Cuma 10:38:00

Meteoroloji'den 42 il için turuncu alarm

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Meteorolojiden yapılan son dakika açıklamasında İstanbul dahil olmak üzere 42 ilimizde etkili olacak sağanak yağış için turuncu alarm verildi. Yurdun büyük bir bölümü için çok şiddetli yağış uyarısı yapılırken, vatandaşların fırtına nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç, direk devrilmesine karşı dikkat etmesi gerektiği belirtildi.

Meteoroloji yurdun birçok kesiminde etkili olacak yağış ve fırtına nedeniyle turuncu alarm verdi. 43 il için yapılan hava durumu uyarısında hava şartları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olunması gerektiği konusunda bilgilendirme yayımlanırken yağışların Çanakkale'nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Antalya'nın doğu ilçeleri ile Anamur çevrelerinde kuvvetli olacağı bildirildi. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarısı…

METEOROLOJİ TURUNCU ALARM VERDİ

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde yer alan Yalova, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Kırklareli, İstanbul, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik ve Balıkesir için sağanak yağış uyarısı yapılırken Ege ve Akdeniz bölgelerine de hava durumu uyarısı yapıldı…

İSTANBUL VE 42 İL İÇİN UYARI GELDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Mersin, Adana ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale'nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçeleri ile Anamur çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2)olması bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların, önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı ve Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer kısa süreli olmak üzere fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Çanakkale'nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçeleri ile Anamur çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2)olması beklendiğinden Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Etiketler : METEOROLOJİ yağış turuncu alarm
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