Meteoroloji'den 34 il için kritik uyarı!
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında 34 il için sağanak yağmur ve kar uyarısı yapıldı. Yağışların Karadeniz genelinden yurda doğru ilerlediği belirtilirken sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceği ifade edildi. İşte 9 Kasım Çarşamba il il güncel hava durumu raporu...
9 Kasım Çarşamba il il güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre sıcaklıkları hissedilir şekilde düşerken 5 gün boyunca 34 ilde sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Sinop, Tokat, Erzurum, Ardahan, Van, Hakkari, Şırnak ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Erzurum çevreleri ile Van'ın kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 12°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Aksaray çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, doğusunun çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağmurlu, Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Van'ın kuzeyinin yükseklerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 14°C
Çok bulutlu
ERZURUM °C, 7°C
Çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif yağmurlu, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
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