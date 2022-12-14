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14 Aralık 2022 Çarşamba 00:09:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 00:09:00

Meteoroloji'den 19 il için uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Kaynak: TRT Haber

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Antalya ve Mersin'de yer yer şiddetli olmak üzere 19 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamaya göre, Antalya ve Mersin'de yer yer şiddetli sağanak bekleniyor.

Antalya'nın genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yerel olarak kuvvetli, merkez ve doğu ilçelerde çok kuvvetli, Serik, Manavgat, Akseki, İbradı ve Aksu civarında ise yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Mersin genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise, Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Tarsus civarında yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Adana ve Hatay'da da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, iç kesimler için de kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Tahminlere göre, bugün İç Anadolu Bölgesinde beklenen sağanağın Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Yozgat çevreleri ile Konya'nın kuzeyi, Ankara'nın güney vedoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ayrıca, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kütahya, Kahramanmaraş, Uşak, Karaman ve Osmaniye'de de sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Etiketler : meteoroloji sağanak uyarısı sağanak yağış
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