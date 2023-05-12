Meteoroloji'den 13 kente 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
Kaynak: AA
İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile batı kesimleri başta olmak üzere Konya'da yerel etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Kayseri, Sivas, Kahramanmaraş, Adıyaman'ın kuzeyi, Malatya, Elazığ ve Tunceli'de de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
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