Kuvvetli yağış geliyor

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26 Haziran 2022 Pazar 07:16:00 - Güncelleme:26 Haziran 2022 Pazar 07:16:00

Meteoroloji ve AFAD'tan art arda uyarılar

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yeni hava durumu raporuna göre, sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri altında olması bekleniyor. Raporda bazı iller için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken, Güney Ege, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. AFAD'tan yapılan son dakika uyarısında, yarın Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta beklenen şiddetli yağış nedeniyle vatandaşları olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Edirne, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Karadeniz (Düzce hariç), Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Amasya çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Sinop'un batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz (Düzce hariç), Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Amasya çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Sinop'un batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, Edirne, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, çevreleri Balıkesir'in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 19°C, 31°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 17°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 22°C, 33°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 23°C, 32°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 13°C, 24°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 22°C, 33°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 23°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 24°C, 33°C

Az bulutlu

HATAY 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 23°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 13°C, 24°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 24°C

Parçalı bulutlu

KONYA 14°C, 26°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge gelinde (Düzce hariç), kuvvetli, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Sinop'un batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor

BOLU 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 18°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli, batı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜMÜŞHANE 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 18°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kezey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzeydoğu kesimleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatın yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 14°C, 26°C

Parçalı bulutlu

VAN 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 28°C

Az bulutlu

SİİRT 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 22°C, 32°C

Az bulutlu

Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlüğü YAĞMUR İSTANBUL
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