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06 Kasım 2021 Cumartesi 18:49:00 - Güncelleme:06 Kasım 2021 Cumartesi 18:49:00

Meteoroloji uyardı: Ülke genelinde etkili olacak

Kaynak: TRT Haber

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor, ülke genelinde sabah ve gece saatlerinde sisin etkili olması tahmin ediliyor.

Türkiye'nin güney kesimlerinde hava az bulutlu. Orta ve Kuzey kesimlerde ise hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle sis etkili oluyor.

Marmara'nın Karadeniz kıyıları ile Kuzey Ege'de rüzgar kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarımızda ise orta kuvvette ve altında esecek.

TRT'nin haberine göre; Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Marmara Bölgesinde gece ve sabah saatlerinde sis etkili. Günün kalanında hava parçalı bulutlu. Sıcaklık Edirne'de 20, Bursa'da 22 derece ölçülüyor.

Ege Bölgesinde hava az bulutlu. Sabah saatleri ise sisli. Sıcaklık iç kesimlerde 20'li değerlerde seyrediyor. Kıyı kesimlerde ise sıcaklık 28 dereceye kadar çıkıyor.

Akdeniz Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde hava güneşli. Sıcaklık bu dönemde bölge genelinde 25-30 derece aralığında ölçülüyor.

Karadeniz Bölgesinde hava kapalı, bulutlar yoğunlaşıyor. Yer yer sis de etkili. Sıcaklık Bolu'da 21, Samsun'da 19 derece.

Doğu Anadolu Bölgesinin kuzey kesimlerinde sis görülüyor. Bölgenin kalanında hava az bulutlu. Gece sıcaklık Kars dolaylarında sıfırın altına düşüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi önümüzdeki üç günlük dönemde güneşli. Sıcaklık Gaziantep'te 24, Şanlıurfa'da 27 derece.

Etiketler : türkiye karadeniz meteoroloji
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