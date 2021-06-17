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17 Haziran 2021 Perşembe 08:15:00 - Güncelleme:17 Haziran 2021 Perşembe 08:15:00

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

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Meteoroloji'den yapılan açıklamasına göre 17 Haziran Perşembe hava durumu tahminleri belli oldu. Peki sağanak yağış devam edecek mi? İstanbul'da hava durumu nasıl? Yayımlanan hava durumu raporuna göre, Marmara, Karadeniz ve Ege'nin kuzeyi sağanak yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. İşte haberimizin ayrıntıları...

Yurt genelinde sağanak yağış devam edecek mi? İstanbul'da hava durumu nasıl? 17 Haziran Perşembe hava durumu tahminleri nedir? Meteoroloji'den yayımlanan son dakika hava durumu raporuna göre, Marmara, Karadeniz ve Ege'nin kuzeyi sağanak yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç),Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizde 2-4 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatılı, güney kesimlerinde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : hava durumu meteoroloji türkiye
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