Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 29 Temmuz hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre Doğu Karadeniz ev Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca bu bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında azalacağı tahmini de kamuoyuyla paylaşıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
FIRTINA UYARISI
Hava sıcaklıklarının ise yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
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Az bulutlu ve açık
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Az bulutlu ve açık
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Az bulutlu ve açık
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