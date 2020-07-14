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14 Temmuz 2020 Salı 10:01:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 10:05:00

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Giresun’un doğu ve Trabzon’un batı ilçelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: Parçalı bulutlu 26

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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