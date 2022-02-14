Bu illerde yaşayanlar dikkat!

14 Şubat son dakika güncel hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, yurdun bazı bölgelerinde sağanak ve kar yağışı geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Osmaniye, Hatay, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Adana ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik, Bolu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji'nin uyarıları şöyle:

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ile doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 4°C

Az bulutlu

KONYA °C, 5°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer yer çok bulutlu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, -9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzey kesimleri hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN °C, 13°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu