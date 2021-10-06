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06 Ekim 2021 Çarşamba 08:01:00 - Güncelleme:06 Ekim 2021 Çarşamba 08:01:00

Meteoroloji uyardı: Sağanak ve kar var

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre 2 bölgede kar var sağanak uyarısında bulunuldu. Tahminlerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu yağmurlu, Kars ve Erzurum'un yüksek kesimleri kar yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.

6 Ekim güncel hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu yağmurlu, Kars ve Erzurum'un yüksek kesimleri kar yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop ve Tokat çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Perşembe günü yurt genelinde hava sıcaklığı artıyor. Güney'de hava sıcaklığının 32 derecelere kadar çıkması bekleniyor. Hava sıcaklığının yarından itibaren yurt genelinde artacağı tahmin ediliyor. Cuma günü de yurt genelinde güneşli hava etkisini gösterecek. Cumartesi günü ise Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 20°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : 6 Ekim güncel hava durumu YAĞMUR SAĞANAK FIRTINA KAR
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