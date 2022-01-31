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31 Ocak 2022 Pazartesi 23:56:00 - Güncelleme:31 Ocak 2022 Pazartesi 23:56:00

Meteoroloji uyardı: Sağanak ve fırtına görülecek

Kaynak: AA

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Meteoroloji, Trakya için yarın kuvvetli yağış ve sonraki günlerde ise kar uyarısında bulundu. Marmara'nın güneyi ve Ege'de de sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Çanakkale illerinin batı kesimlerinde, illerin geneli ile Balıkesir'in batı kesimlerinde kuvvetli, Gökçeada'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kıyı Ege'de etkili olacak yağışların perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Muğla'ya önemli uyarı: 100-200 kg yağış düşmesi bekleniyor

Muğla'da yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların etkisini artırmasının beklendiği ve perşembe öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin açıklamasında, toplamda metrekareye yer yer 100-200 kg yağış düşmesi beklendiği de aktarıldı.

Yetkililer, yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

EDİRNE, TEKİRDAĞ VE KIRKLARELİ ÇEVRELERİNDE SAĞANAk

Trakya'da ise yarın öğlenden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanağın, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacağı, çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Yağışların, çarşamba gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

EGE VE MARMARA'YA FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de, İç Ege ve Marmara'nın güneyinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor.

Rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, açıklarında güneybatı yönlerden 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, açıklarında güneybatı yönlerden 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Çanakkale'de ise lodos fırtınası bekleniyor.

Bodrum-Kaş arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Bodrum ile Kaş arasında, denizde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, 2 Şubat'ta gece saatlerinden itibaren etkisini yitireceği öngörülüyor.

Ayrıca, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olması gerekiyor.

Etiketler : meteoroloji şiddetli sağanak fırtına
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