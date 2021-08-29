Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

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29 Ağustos 2021 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2021 Pazar 10:28:00

Meteoroloji uyardı: Marmara bölgesine yağmur geliyor

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Meteoroloji, Çanakkale ve Bursa'nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Bilecik çevrelerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Pazartesi günü, İstanbul dahil yağışlar Marmara Bölgesi'nde etkisini sürdürmeye devam edecek.

29 Ağustos güncel hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu olacak.

Çanakkale ve Bursa'nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor

Hava sıcaklığının ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, batı ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PAZARTESİ İSTANBUL'DA YAĞMUR

Pazartesi günü yağışlar Marmara Bölgesi'nde etkisini sürdürmeye devam edecek. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Trabzon ve Rize'de ise yer yer yağış görülebilir.

SALI

Marmara'nın batısından giren yağılar salı günü doğuya doğru ilerliyor. Yalova, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Bartın'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

ÇARŞAMBA

Çarşamba günü yağışlar Karadeniz kıyılarının tümünde etkisini gösterecek. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Karabük, Bartın, Bolu, Zonguldak ve Düzce'de sağanak yağış bekleniyor.

SICAKLIK ARTACAK

Doğu Anadolu'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Erzincan'da 36, Ağrı'da 33, Kars'ta 31, Erzurum'da 30, Ardahan'da 28 derece olması bekleniyor.

Etiketler : sağanak yağmur istanbul marmara
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