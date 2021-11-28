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28 Kasım 2021 Pazar 10:01:00 - Güncelleme:28 Kasım 2021 Pazar 10:15:00

Meteoroloji uyardı! Kar, sağanak ve fırtına vuracak

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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre yurdun genelinde sağanak yağış hakim olurken rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısında fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum'un yükseklerinde ise sabah saatlerinde kar yağışı bekleniyor. İşte 28 Kasım güncel hava durumu raporu...

28 Kasım güncel hava durumu raporu yayımlandı. Son dakika hava durumu raporuna göre yurdun genlinde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısında fırtına şeklinde esmesi beklenirken Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum'un yükseklerinde kar yağışı bekleniyor. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum'un yükseklerinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, Güney Ege ve İç Anadolu'nun batısında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ulaşımda aksamalar, Çatı Uçması gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Etiketler : hava durumu raporu KAR SAĞANAK FIRTINA
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