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10 Ocak 2022 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:10 Ocak 2022 Pazartesi 10:21:00

Meteoroloji uyardı: İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor

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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre 14 il için "sarı kod" uyarısı yapılırken İstanbul ve Ankara'ya çarşamba gününden itibaren kar geliyor. Soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili olurken sıcaklıklar 4 ila 10 derece arasında düşecek. İşte 10 Ocak Pazartesi güncel hava durumu raporu...

10 Ocak güncel hava durumu raporu yayımlandı. Yurdun genelinde sıcaklıklar 4 ila 10 derece arasında düşerken İstanbul ve Ankara'ya çarşamba gününden itibaren kar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ocak Pazartesi günü için; Adana, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Mersin, Ordu, Sivas, Trabzon ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verdi

İSTANBUL VE ANKARA'DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü kar ve karla karışık yağmur beklenirken, Ankara'da ise sıcaklık ise yeni haftayla birlikte düşecek.

Başkent'te çarşamba günü beklenen kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.

14 KENT İÇİN SARI KOD UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ocak Pazartesi günü için; Adana, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Mersin, Ordu, Sivas, Trabzon ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verdi.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Kütahya, Afyon ve Denizli ile Uşak'ın doğu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekliği 1500m üzerinde bulunan yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde ve yükseklerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -10°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

KARS -12°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

MALATYA 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN -5°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KAR GELİYOR

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan tüm bölgeler yağışlı. Toroslar ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar var. Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'de yağışlar kuvvetli, sıcaklıklarda değişim yok" dedi. Kar yağışı ile ilgili tarih veren Prof. Dr. Şen, "12 Ocak Çarşamba günü KAR Marmara'dan giriş yapacak görünüyor. Sıcaklıklar 10 C düşecek. İstanbul da çarşamba günü KKY ve KAR olabilir. Perşembe günü Anadolu'ya kayar"

AŞIRI YAĞIŞ, DOLU, FIRTINA, HORTUM

Bugün ve gelecek 2 gün çarşambaya kadar. Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde şiddetli Yağmur. Muğla, Marmaris Fethiye, Antalya, Kaş, Kemer, Alanya Mersin de kuvvetli yağış fırtına ve deniz üzerinde HORTUM görülebilir. Tedbir alınmalıdır.

Etiketler : kar yağmur istanbul ankara
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