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28 Ekim 2020 Çarşamba 07:49:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 07:51:00

Meteoroloji uyardı! Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor

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Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, Ege kıyılarında ve Marmara'da sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Ege'de yağışların akşam saatlerinde ise kuvvetleneceği öngörülüyor.

Meteorolojiden alınan son verilere göre Ege kıyılarında akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojiden gelen son dakika bilgilerine göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Burdur çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ile Mersin'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EGE'DE YAĞIŞLARIN AKŞAM SAATLERİNDE KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR

Yağışların Ege kıyılarında akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAFTA SONU SOĞUK HAVA ETKİLİ OLACAK

Hafta sonu ise söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın ülkemiz genelinde etkili olacağı beklenmektedir.

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