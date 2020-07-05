Meteoroloji uyardı! Doğuda yağmur, batıda sis ve pus

Hava durumu 5 Temmuz raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Pazar günü sevdikleriyle birlikte plan yapmak isteyenler ise “Bugün hava durumu nasıl?” sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? Merak edenler için güncel hava durumu raporunun detaylarını sizler için haberimizde derledik. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 Temmuz hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Uşak'ın kuzeyi, Kütahya, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi’nin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu