Meteoroloji uyardı: 17 ilde toz taşınımı etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toz taşınımının bugün akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamlar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İşte Meteoroloji`nin toz taşınımına karşı uyardığı iller...

ADANA

BİNGÖL

ELAZIĞ

GAZİANTEP

KAYSERİ

KAHRAMANMARAŞ

SİVAS

ŞANLIURFA

OSMANİYE

ADIYAMAN

DİYARBAKIR

ERZİNCAN

HATAY

MALATYA

MARDİN

TUNCELİ

KİLİS