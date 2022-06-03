Meteoroloji uyardı: 17 ilde toz taşınımı etkili olacak
Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da 17 il için Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı. İşte uyarı yapılan iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toz taşınımının bugün akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamlar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İşte Meteoroloji`nin toz taşınımına karşı uyardığı iller...
ADANA
BİNGÖL
ELAZIĞ
GAZİANTEP
KAYSERİ
KAHRAMANMARAŞ
SİVAS
ŞANLIURFA
OSMANİYE
ADIYAMAN
DİYARBAKIR
ERZİNCAN
HATAY
MALATYA
MARDİN
TUNCELİ
KİLİS