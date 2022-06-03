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03 Haziran 2022 Cuma 00:52:00 - Güncelleme:03 Haziran 2022 Cuma 00:53:00

Meteoroloji uyardı: 17 ilde toz taşınımı etkili olacak

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Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da 17 il için Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı. İşte uyarı yapılan iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toz taşınımının bugün akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamlar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İşte Meteoroloji`nin toz taşınımına karşı uyardığı iller...

ADANA

BİNGÖL

ELAZIĞ

GAZİANTEP

KAYSERİ

KAHRAMANMARAŞ

SİVAS

ŞANLIURFA

OSMANİYE

ADIYAMAN

DİYARBAKIR

ERZİNCAN

HATAY

MALATYA

MARDİN

TUNCELİ

KİLİS

Etiketler : Meteoroloji Doğu Akdeniz İç Anadolu toz taşınımı
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