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27 Kasım 2021 Cumartesi 19:03:00 - Güncelleme:27 Kasım 2021 Cumartesi 19:59:00

Meteoroloji turuncu uyarı vermişti: Antalya'da dev dalgalar oluştu

Kaynak: DHA

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Antalya'da beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar öğleden sonra etkisini gösterdi. Rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu

Meteoroloji'den Ege Denizi'ne 'fırtına' uyarısı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde yarın fırtına beklendiğini açıkladı.

Ege Denizi'nde yarın şiddetli rüzgar bekleniyor.

Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın günün ilk saatlerinde güney ve güneydoğudan, zamanla güneybatıdan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öğrenildi.

Meteoroloji'nin 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da beklenen şiddetli yağış ve rüzgar, öğleden sonra etkili oldu.

Kent genelinde aralıkla etkili olan yağmura sokakta yakalananlar sığınacak yer aradı. Yollarda oluşan su birikintileri ise seyir halindeki araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Konyaaltı Sahili'nde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu. Dalgalara ve rüzgara rağmen, az sayıda kişi geldikleri sahilde yürüdü. Bazıları ise denizin bu durumunu cep telefonlarıyla fotoğrafladı.

Metrekareye 100 kilogram düşmesi beklenen yağmurun, yarın öğle saatlerine kadar kent merkezinde ve özellikle kentin doğu ilçelerinde etkili olması bekleniyor.

Etiketler : meteoroloji antalya sahil
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