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10 Aralık 2020 Perşembe 08:12:00 - Güncelleme:10 Aralık 2020 Perşembe 08:13:00

Meteoroloji sağanak için saat verip uyardı. Aman dikkat çok kuvvetli geliyor

Kaynak: İHA

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Meteoroloji son dakika itibarı ile kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sabah ve öğle saatlerinde kıyı Ege ve Antalya çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin sağanak yağmurun etkisi altına gireceği belirtildi.

Meteoroloji son dakika itibarı ile kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sabah ve öğle saatlerinde kıyı Ege ve Antalya çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin sağanak yağmurun etkisi altına gireceği belirtildi.

Yapılan son dakika açıklamasında yağışların; akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın ve Muğla kıyıları ile Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu, zamanla güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege Denizi'nde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın ve Muğla kıyıları ile Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Etiketler : YAĞMUR SAĞANAK KAR SEL
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