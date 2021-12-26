Meteoroloji saat verip uyardı!

26 Aralık Pazar güncel hava durumu detayları yayımlandı. Yağışların genelde akşam saatlerinde etkisini göstereceği belirtilirken Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile Balıkesir'in kıyı, Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli rüzgar uyarısında bulunan Meteoroloji, "Yılbaşında kar yağacak mı?" sorusuna da haritalı yanıt verdi. Peki İstanbul'da sağanak var mı? İşte son dakika hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile Balıkesir'in kıyı, Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı, Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin yayınladığı haritalara göre 2021'in son günü olan 31 Aralık'ta Anadolu'nun iç kesimlerinde etkili olması beklenen kar yağışı, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak'ta ise yurdun doğu kesimini de etkisi altına olacak. İstanbul başta olmak üzere batı kesimlerde ise kar yağışı yerine yağmurlu bir hava bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in kıyı kesimlerinin (Edremit Körfezi) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MANİSA °C, 10°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 5°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bu sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Az bulutlu

KARS °C, -1°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Az bulutlu

VAN °C, 4°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 6°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Az bulutlu