Meteoroloji saat verdi ve uyardı: Sağanak yağış geliyor...

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Batı Akdeniz, Ege ve Marmara bölgeleri akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçecek.

Yapılan açıklamada ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İstanbul, Yalova, Bursa, Bilecik ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 0°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 10°C

Az bulutlu ve açık