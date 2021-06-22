  • BIST
    1400.52
  • Dolar
    8,7523
  • Euro
    10,4219
  • Altın
    500,8370
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Allah'ın selamını bile hazmedemedi!
Anlaşma gereği üç eyalete özerklik verdiler!
Trump'ın insanlık dışı fikri ortaya çıktı
Fahrettin Altun'dan manipülasyonlara cevap
Ankara'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
Turizmciye müjde! Akın akın geliyorlar
Narko-Terör- Finans-2 Operasyonu başladı
Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e sert tepki: "Karşıma çıkarsan çok fena yaparım"
Meteoroloji saat verdi! Sel, su baskını ve yıldırım uyarısı
Sokak ve seyahat yasağı kalktı! Adım adım normale
Libya'dan ''Türkiye'' çağrısı: Geri dönün
Çin'den büyük Kovid-19 aşısı operasyonu! BioNTech'leri bir bir topluyor
Alina iddiası
Çocuğunuz sürekli gözlerini ovuyorsa dikkat
Obezite ve artan yaş kireçleme nedeni
Obezite ve artan yaş kireçleme nedeni
Mide bulantısını azaltan öneriler
Uyuz 10 dakikada bulaşıyor
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 22 Haziran
Dün 1 milyon 582 bin doz aşı daha yapıldı
Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda 29 bin 9 kişi oy kullanabilecek
ABD, Kanada ve İngiltere'den 'zorunlu iniş yaptırılan' yolcu uçağı nedeniyle Belarus'a yaptırım
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı: Hak etmiştik ama olmadı
BM'nin çocuk haklarıyla ilgili 'utanç listesinde' İsrail ve Suudi Arabistan'ın bulunmaması eleştiril...
22 Haziran 2021 Salı 08:01:00 - Güncelleme:22 Haziran 2021 Salı 08:24:00

Meteoroloji saat verdi! Sel, su baskını ve yıldırım uyarısı

ABONE OL

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında Marmara, iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve batı ve orta Karadeniz'de etkili olacak sağanak yağışlar için sel, su baskını ve yıldırım uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 22 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Öğle saatlerinden sonra İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olması bekleniyor. Marmara, iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve batı ve orta Karadeniz'de etkili olacak sağanak yağışlar için de sel, su baskını ve yıldırım uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas dışında),Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu (Kayseri ve Sivas dışında),Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Anadolu (Kayseri ve Sivas dışında),Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 30°C

Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : Meteoroloji 22 Haziran SAĞANAK YAĞMUR
Çeşme'de 'Son Yaz'ını yaşadı

Çeşme'de 'Son Yaz'ını yaşadı
Toplantı tarzı

Toplantı tarzı
İtalya'da çocuklar için dernek kurdu

İtalya'da çocuklar için dernek kurdu
Tek estetiğim burnum!

Tek estetiğim burnum!
Bodrum'da hasret giderdiler

Bodrum'da hasret giderdiler
Kafede okuma provası

Kafede okuma provası
Banyoda talihsiz kaza

Banyoda talihsiz kaza
Genç yıldızlar aynı dizide

Genç yıldızlar aynı dizide
Yarışı kendiyle

Yarışı kendiyle

EN ÇOK OKUNAN HABERLER