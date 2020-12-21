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Meteoroloji saat verdi: Sağanak ve kar yolda
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21 Aralık 2020 Pazartesi 10:14:00 - Güncelleme:21 Aralık 2020 Pazartesi 10:14:00

Meteoroloji saat verdi: Sağanak ve kar yolda

Kaynak: AA

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Meteorolojiden yapılan son dakika açıklamasına göre akşam ve gece saatlerinde sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Marmara, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur geçişleri beklenirken Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise kar yağışı etkili olacak.

Meteorolojiden yapılan son dakika açıklamasına göre akşam ve gece saatlerinde sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Marmara, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur geçişleri beklenirken Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise kar yağışı etkili olacak.

Yapılan açıklamada kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey ve Antalya'nın doğu ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batı, gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

Etiketler : KAR YAĞMUR SAĞANAK
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