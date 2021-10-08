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08 Ekim 2021 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:08 Ekim 2021 Cuma 11:26:00

Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli sağanak geliyor

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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre Marmara ve Ege bölgesinde kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. Yağışların akşam ve gece saatlerinde iç kesimlere doğru ilerlemesi bekleniyor.

8 Eküm güncel hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Marmara ve Kuzey Ege'de gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, kuvvetli poyraz da etkili olacak. Yağışların akşam ve gece saatlerinde iç kesimlere doğru ilerlemesi bekleniyor. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölge geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : SAĞANAK YAĞMUR SOĞUK HAVA İSTANBUL MARMARA
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