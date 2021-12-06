Meteoroloji saat ve gün verdi! Sağanak, kar ve fırtına geliyor

Batı ve Orta Akdeniz'de kuvvetli fırtına görülecek. Salı günü de fırtınanın Güney Ege'de, Batı ve Orta Akdeniz'de ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra görülmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın bugün Kuzey Ege'den başlayarak Ege Denizi genelinde güney ve güneybatı ile güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Salı günü de fırtınanın Güney Ege'de yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerinde ise etkisini azaltması tahmin ediliyor.

- BATI VE ORTA AKDENİZ'DE KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

Batı ve Orta Akdeniz'de ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, salı günü ise 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Kuvvetli fırtınanın Batı ve Orta Akdeniz'de salı gece saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.

Kuvvetli fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçıların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

ÇOK SAYIDA İLE SAĞANAK UYARISI

Güncel haritaya göre başta Salı günü İstanbul ve Edirne olmak üzere çok sayıda ilde salı günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

KAR YAĞIŞI GELİYOR

Meteoroloji, çarşamba günü ise birçok ile kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre; Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkari, Muş, Bitlis, Ardahan Van, Ağrı, Kars'ta kar yağışı bekleniyor.

Perşembe günü ise kar yağışı beklenen iller şöyle; Kars, Gümüşhane, Ardahan, Erzincan, Van, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır.

Marmara'nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu akşam ilk saatlerde Muş çevreleri, Ağrı'nın güney kesimleri, Van ve Bitlis'in kuzey kesimlerinin, gece saatlerinde Hakkari'nin güneyinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ve kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 8°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 9°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 7°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 4°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 7°C, 15°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 10°C, 21°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 2°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORDU 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Muş çevreleri, Ağrı'nın güney kesimleri, Van ve Bitlis'in kuzey kesimlerinin, gece saatlerinde Hakkari'nin güneyinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİNGÖL 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -8°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -9°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu