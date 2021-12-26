Meteoroloji raporu yayımladı! Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin batı kesimlerinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğu kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, Çankırı çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olunması gerekmektedir. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 11°C, 19°C

Çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı

MANİSA 8°C, 18°C

Çok bulutlu

MUĞLA 6°C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 11°C, 18°C

Çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı

HATAY 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI -2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 8°C, 19°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU -2°C, 7°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM -1°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 10°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 8°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM -10°C, 2°C

Az bulutlu

KARS -16°C, -4°C

Az bulutlu

MALATYA -7°C, 6°C

Az bulutlu

VAN -9°C, 5°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 8°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 9°C

Az bulutlu

SİİRT 0°C, 8°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 0°C, 11°C

Az bulutlu