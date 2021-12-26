VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Jandarma helikopterleri karlı dağlarda terörist avında
Meteoroloji raporu yayımladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
Başkan Erdoğan, Necip Fazıl ödül töreninde konuştu
İçişleri'nden İBB'ye 'özel teftiş'
Necip Fazıl Ödülleri sahiplerine verildi
Küçük Asiye'ye doku nakli yapıldı
Kayseri'de 7'nci kattan düşen iki kuzen hayatını kaybetti
Çarpıcı raporda Türkiye detayı
Susurluk davasının kilit ismiydi! Cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı
Bir milli başarı öyküsü daha!
Dualar küçük Asiye ile: Doku nakline başlandı
Başkan Erdoğan'dan dikkat enflasyon açıklaması
Liselere Geçiş Sınavı'nın tarihi belli oldu
Omicron'un en belirgin özellikleri hangisi?
Hisar O+ göreve hazır
Topraktan tarih fışkırdı!
Komşuyu Türkiye korkusu sardı!
Başkan Erdoğan, Asiye'nin babasıyla görüştü
"İndirim değil zam yaptılar"
İşte 25 başlıkta Türkiye modeli
PKK ve FETÖ aynı kampta!
3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Başkan Erdoğan: Acınız acımızdır
Güngören'de kaza yapan araç tramvay yoluna girdi
26 Aralık 2021 Pazar 21:19:00 - Güncelleme:26 Aralık 2021 Pazar 21:19:00

Meteoroloji raporu yayımladı! Bu hafta hava nasıl olacak?

ABONE OL

Meteoroloji tarafından haftalık hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre; hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı, hafta boyunca Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin batı kesimlerinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğu kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, Çankırı çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olunması gerekmektedir. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 11°C, 19°C

Çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı

MANİSA 8°C, 18°C

Çok bulutlu

MUĞLA 6°C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 11°C, 18°C

Çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı

HATAY 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI -2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 8°C, 19°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU -2°C, 7°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM -1°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 10°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 8°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM -10°C, 2°C

Az bulutlu

KARS -16°C, -4°C

Az bulutlu

MALATYA -7°C, 6°C

Az bulutlu

VAN -9°C, 5°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 8°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 9°C

Az bulutlu

SİİRT 0°C, 8°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 0°C, 11°C

Az bulutlu

Etiketler : hava durumu meteoroloji havalar nasıl olacak
Kız çocuk istiyor

Kız çocuk istiyor
Sete elimizde bavulla geliyorduk

Sete elimizde bavulla geliyorduk
Çakma çanta itirafı

Çakma çanta itirafı
Beklenen aşk itirafı

Beklenen aşk itirafı
Maçta kaburgasını çatlattı

Maçta kaburgasını çatlattı
Apar topar hastaneye kaldırıldı

Apar topar hastaneye kaldırıldı
Harikalar Diyarı perde açıyor

Harikalar Diyarı perde açıyor
8 yaşında matematik dehası

8 yaşında matematik dehası
Bu sefer konuk oyuncu

Bu sefer konuk oyuncu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER