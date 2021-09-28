VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji özellikle 3 ili uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
ABD'li general Milley: Görevimi yaptım
Samsun'da iş yerinden 14 bin 600 adet kaçak makaron çıktı
Bu yıl BM Genel Kuruluna 17 kadın hitap etti
Futbolda kıta şampiyonları Arjantin ile İtalya haziranda karşılaşacak
Türkiye'de vaka sayısı 29 bine yaklaştı!
Park halindeki otomobile çarpan araç istinat duvarında asılı kaldı
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek
IRC duyurdu: Kenya'da 2,1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
MSB: Terör örgütü yine sivilleri hedef aldı
Bakan Çavuşoğlu, Lübnan'ın yeni Dışişleri Bakanı ile görüştü
3. doz ne kadar etkili?
Standard & Poor's, Türkiye büyüme tahminini açıkladı
ABD İsrail'in Filistin talebini reddetti!
Prof. Dr. Aziz Sancar, TEKNOFEST'te TOGG'un direksiyonuna geçti
Okullar kapanacak mı?
Dünyanın en hafifi! Emniyet güçlerini koruyacak
Kırmızı bültenle aranıyordu! MİT etkisiz hale getirdi
Akşener'in "başbakanlık" çıkışı!
TURKOVAC rekora hazırlanıyor
Silahların konuştuğu takı kavgasında doktor çift boşanıyor
Fransa'dan 'dünya beşten büyüktür' fikrine onay!
Macron'dan skandal Osmanlı mesajı
Korona ilacında heyecanlandıran gelişme!
28 Eylül 2021 Salı 22:22:00 - Güncelleme:28 Eylül 2021 Salı 22:22:00

Meteoroloji özellikle 3 ili uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

ABONE OL

Meteoroloji tarafından yayımlanan 29 Eylül hava durumu tahmin raporuna göre yurdun belli bölgelerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı bölgelerde vatandaşların tedbirli olması için çağrıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Burdur, Çankırı, Konya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri, Hatay ve Kırklareli kıyıları ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, güneybatı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kırklareli kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri, Hatay kıyıları ve Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Çankırı ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Etiketler : Meteoroloji hava durumu hava sıcaklığı
Sultan düğünde

Sultan düğünde
Songül'ün içini yakan gerçek

Songül'ün içini yakan gerçek
İtalyan 'Hadise'si

İtalyan 'Hadise'si
Karla babasına benziyor

Karla babasına benziyor
Chris Pratt, Super Mario oluyor

Chris Pratt, Super Mario oluyor
Yardım derneği için sunucu oldu

Yardım derneği için sunucu oldu
Savaş başlattı

Savaş başlattı
Esra'nın partneri Necip

Esra'nın partneri Necip
3 bölümlük dava

3 bölümlük dava

EN ÇOK OKUNAN HABERLER