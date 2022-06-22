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22 Haziran 2022 Çarşamba 19:56:00 - Güncelleme:22 Haziran 2022 Çarşamba 19:56:00

Meteoroloji o güne işaret etti: Sıcaklık düşüyor

Kaynak: AA

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Türkiye'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları Cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. Devam edecek yağışlar ise kısa süreli, yerel ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sıcaklıkların, cuma gününden itibaren iç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin yer yer altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Devam edecek sağanakların ise öğle saatlerinden sonra ve akşamın ilk saatlerinde kısa süreli, yerel ve gök gürültülü olacağı öngörülüyor.

Yağışların cuma günü Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, cumartesi ise Doğu Karadeniz geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Etiketler : Meteoroloji sıcaklık yağışlar
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