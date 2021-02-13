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13 Şubat 2021 Cumartesi 16:22:00 - Güncelleme:13 Şubat 2021 Cumartesi 16:22:00

Meteoroloji, İstanbul için kar yağışı tahminini değiştirdi

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İstanbul'da kar gece saatlerinde başlayarak şiddetli poyrazla birlikte zaman zaman tipiye dönüşecek, hissedilen sıcaklık -3 derece. Kar yağışının 6 gün süreceğini açıklayan Meteoroloji son duyurusunda tahminini değiştirdi.

Ülkenin kuzeyi kuvvetli soğuğun etkisinde, Marmara ve Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışı ve fırtına, Ege'de kuvvetli yağmur yaşamı aksatabilir.

Marmara Bölgesi'nde bu akşam saatlerinden sonra başlayacak kar hafta boyunca etkisini sürdürecek.

Kar kalınlığının özellikle yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yarın bölgede beklenen kuvvetli kar yağışı zaman zaman poyrazın etkisiyle tipiye dönüşebilir. Hava sıcaklıkları eksili değerlerde.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan günlük hava durumu paylaşımında, yoğun kar yağışına karşı uyarı bulunuldu.

METEOROLOJİ'DEN YENİ HARİTA

NTV'nin haberine göre, Meteoroloji tarafından yayımlanan haftalık hava durumu haritasına göre, yurdun kuzey kesimlerinden başlayarak salı ve çarşamba tüm ülkeyi etkisine alacak soğuk hava dalgasının cuma gününden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.

Yapılan son tahminlere göre; bu geceden itibaren başlayacak yoğun kar yağışının İstanbul'u çarşamba gününden itibaren terk edeceği tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE SON DURUM

Marmara'da bu geceden itibaren genelinde kar yağışı var. Hızı saatte 70 km'yi bulacak, poyraz yağışı tipiye çevirecek. Hissedilen sıcaklık -5 dereceye kadar iniyor. Pazartesi kar aralıklarla sürecek.

İç Anadolu bulutlu; Eskişehir tarafında akşam kar var. Sivas tarafı mevsime göre ılık, 13 dereceyi buluyor. Pazartesi başlayacak kar, salı çok yoğun yağacak.

EGE'DE KUVVETLİ YAĞMUR VAR

Ege'de kuvvetli yağmur var. Gece Manisa, Kütahya boyunca yağış kara dönecek. Pazartesi-Salı hava çok daha soğuk. Bölgede zirai don tehlikesi bulunuyor.

Akdeniz ve Güneydoğu'da hava parçalı bulutlu, sıcaklık lodosla yüksek seyrini koruyor. Adana 20, Gaziantep ve Diyarbakır 16 derece.

Karadeniz'de; Düzce, Bolu, Kastamonu boyunca kar yoğun yağacak. Zonguldak-Samsun boyunca kıyılarda sulu kar var. Doğu Karadeniz yağmurlu. Doğu Anadolu'da; Erzurum hafif karlı 5, Malatya bulutlu 12 derece.

Etiketler : meteoroloji hava durumu istanbul kar yağışı
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