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12 Temmuz 2020 Pazar 19:16:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2020 Pazar 19:23:00

Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Çok kuvvetli olacak

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Doğu Karadeniz'de yarın yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KOCAELİ VE SAKARYA İÇİN UYARI

Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yarın öğleden sonra sağanak ve gök görültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan uyarıya göre, yarın öğleden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması öngörülüyor.

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçükçaplı dolu yağışı hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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