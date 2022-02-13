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13 Şubat 2022 Pazar 08:44:00 - Güncelleme:13 Şubat 2022 Pazar 08:44:00

Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış yolda!

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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre pek çok ilde sağanak yağmur bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte : Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte 13 Şubat Pazar güncel hava durumu raporu...

13 Şubat Pazar güncel hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre pazar günü, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Muğla, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin zamanla çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla ve Sinop çevreleri ile Aydın'ın güney ilçelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalcağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtiliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 4°C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

İSTANBUL 5°C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KOCAELİ 4°C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif yağmurlu

TEKİRDAĞ 3°C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Aydın'ın güney ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 7°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 4°C, 14°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 7°C, 15°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 0°C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu,öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ADANA 5°C, 16°C

Az bulutlu

ANTALYA 8°C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

HATAY 5°C, 17°C

Az bulutlu

ISPARTA -2°C, 9°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 9°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 8°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KAYSERİ -3°C, 5°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA -2°C, 5°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, itibaren Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BOLU -4°C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 2°C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -3°C, 7°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Pazar günü kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 5°C, 11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

SAMSUN 6°C, 9°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

TOKAT -1°C, 7°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 7°C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -9°C, 5°C

Az bulutlu

ERZURUM -12°C, 0°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA -3°C, 8°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

VAN -4°C, 3°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 16°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 17°C

Az bulutlu

MARDİN 4°C, 14°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 19°C

Az bulutlu

Etiketler : sağanak yağmur marmara
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