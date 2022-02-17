Kar yağışı geliyor

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmin raporu açıklandı. Kar yağışı geri dönüyor. Rapora göre 25 ilde kar yağışı etkili olurken Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'ne çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 - 20 Şubat tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre; bazı illerde cuma ve cumartesi günü kar yağışı bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günü iç kesimlerde sisli havanın hâkim olması beklenirken kıyı kesimlerde de güneşli hava görülecek. Cuma ve cumartesi günü ise 15 ilde kar yağışı bekleniyor.

Çarşamba ve perşembe günü iç kesimlerde sisli havanın hâkim olması beklenirken kıyı kesimlerde de güneşli hava görülecek. Cuma ve cumartesi günü ise 25 ilde kar yağışı bekleniyor.

Kar beklenen iller; Bayburt, Erzincan, Karabük, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Sivas, Gümüşhane, Erzurum ve Hakkâri.

Kar yağışı cumartesi gününden itibaren Doğu Anadolu'da etkisini artıracak. Karadeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu'da da yağmur bekleniyor.

Yağışlar pazar günü yurdu terk edecek.