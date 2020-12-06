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06 Aralık 2020 Pazar 11:08:00 - Güncelleme:06 Aralık 2020 Pazar 11:08:00

Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak ve kar yağışı geliyor

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre sağanak ve kar yağışı geliyor. Kırklareli, Sinop, Kastamonu, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Hatay, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Kars ve Iğdır çevrelerinin sağanak yağış görülmesi beklenirken Kars çevrelerinde kar, Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre sağanak ve kar yağışı geliyor. Kırklareli, Sinop, Kastamonu, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Hatay, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Kars ve Iğdır çevrelerinin sağanak yağış görülmesi beklenirken Kars çevrelerinde kar, Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Yapılan açıklamada yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin, Sinop'un ve Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları, Muğla çevreleri ile Hatay kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Kars ve Iğdır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kars çevrelerinde kar, Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu, yarın (pazartesi) sabah saatlerinde Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarının yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, Kars çevrelerinin aralıklı kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa),açıkları 6 (50 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa),açıkları güneydoğudan 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, açıkları 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa),güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa),akşam 5 (40 km/sa); Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa),akşam 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, açıkları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, akşam güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa),güneyi 5 (40 km/sa); Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, kıyıları kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa),yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta.

Etiketler : meteoroloji kar yağışı sağanak yağış
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