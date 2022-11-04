Meteoroloji il il açıkladı! Sağanak ve fırtına geliyor
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güney Anadolu'da sağanak yağmur, gece ve sabah saatlerinde ise Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 4 Kasım Cuma il il güncel hava durumu raporu...
4 Kasım Cuma güncel hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre yapılan uyarıda "Marmara ile Kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı. İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
KIRKLARELİ 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
ÇANAKKALE 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
İSTANBUL 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KOCAELİ 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 20°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 25°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 27°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 23°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 18°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 21°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 18°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 20°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hedisesi bekleniyor.
BOLU 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin çevreleri ve Samsun'un doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı
SAMSUN 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı
TOKAT 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ 14°C
Az bulutlu ve açık
KARS 11°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C
Az bulutlu ve açık
- Meteoroloji il il açıkladı! Sağanak ve fırtına geliyor
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