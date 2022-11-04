Meteoroloji il il açıkladı! Sağanak ve fırtına geliyor

4 Kasım Cuma güncel hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre yapılan uyarıda "Marmara ile Kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı. İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

KIRKLARELİ 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

ÇANAKKALE 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

İSTANBUL 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KOCAELİ 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 20°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 25°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 27°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 25°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 23°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 18°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 21°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 18°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hedisesi bekleniyor.

BOLU 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin çevreleri ve Samsun'un doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı

SAMSUN 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı

TOKAT 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ 14°C

Az bulutlu ve açık

KARS 11°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 21°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C

Az bulutlu ve açık