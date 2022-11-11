Meteoroloji gün ve saat verdi! O bölgeye dikkat: Sağanak yağmur yolda
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarın fırtınaya dönüşmesi ihtimali bulunuyor.
Meteoroloji yarın sabah için kuvvetli sağanak yağmur uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, "Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir" denildi
SAATTEKİ HIZI 75 KM'YE KADAR ÇIKACAK
Rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde 50 ile 75 kilometre/saat şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamaya neden olabilecek fırtınanın gece yarısına doğru etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 1°C, 17°C
Az bulutlu
DENİZLİ 7°C, 21°C
Az bulutlu
İZMİR 9°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 15°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA 2°C, 19°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 11°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ARTVİN 9°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
SAMSUN 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 3°C, 15°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 12°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin genelinin aralıklı yağmurlu, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ELAZIĞ 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KARS 0°C, 9°C
Aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
VAN 3°C, 10°C
Parçalı ve çok, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu