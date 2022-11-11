Meteoroloji gün ve saat verdi! O bölgeye dikkat: Sağanak yağmur yolda

Meteoroloji yarın sabah için kuvvetli sağanak yağmur uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, "Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir" denildi

SAATTEKİ HIZI 75 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde 50 ile 75 kilometre/saat şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamaya neden olabilecek fırtınanın gece yarısına doğru etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 1°C, 17°C

Az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 21°C

Az bulutlu

İZMİR 9°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 15°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 2°C, 19°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 0°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ARTVİN 9°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN 9°C, 16°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 3°C, 15°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 12°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin genelinin aralıklı yağmurlu, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ELAZIĞ 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS 0°C, 9°C

Aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

VAN 3°C, 10°C

Parçalı ve çok, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu