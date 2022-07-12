Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12-16 Temmuz tarihlerini kapsayan 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait hava durumu raporunu internet sitesi üzerinden paylaştı.

Rapora göre; 12-16 Temmuz tarihleri arasında Marmara ve Karadeniz bölgelerinde bulunan bazı illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki önümüzdeki 5 gün hava durumu nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde yer yer mevsim normallerinin (2-4 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.