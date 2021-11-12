Meteoroloji gün verdi! Sıcaklıklar artıyor...
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre yarından itibaren hava sıcaklığı artıyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Güncel hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre yarından itibaren hava sıcaklığı artarken hafta sonu yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden 12-18 Kasım'ı içeren haftalık hava durumu raporu yayımlandı.
Rapora göre, halen Türkiye'nin büyük bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Ülke genelinde cuma, cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmezken, pazartesi ve salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor.
ZİRAİ DON UYARISI: Yurdumuzun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğinden, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
PUS VE SİS UYARISI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sisli
ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık