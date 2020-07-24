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24 Temmuz 2020 Cuma 09:45:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 09:47:00

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sert geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 24 Temmuz hava durumu raporu yayınlandı! Yapılan son tahminlere göre yurdun batı kesimlerinde şiddetli rüzgar ve fırtına gün boyu etkili olurken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gün içerisinde yağmurun etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile ülkenin güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

Rüzgarın Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Deniz ulaşımında aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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